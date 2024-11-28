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На Украине заговорили о переговорах после новых ударов России

На Украине заговорили о переговорах после новых ударов России

На фоне царящих на Украине негативных настроений последние удары Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре могут стать «последней каплей» и заставить украинских граждан требовать от властей прекращения конфликта.

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