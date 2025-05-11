Приколисты
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Приколисты

418 199 подписчиков

Поводыри

Поводыри

Animals У этого мужчины был совсем другой поводырь, который и привлёк моё внимание. Обычная дворовая собака, довольно большого размера.

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Комментарии
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Галина Малыхина
👏👍
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