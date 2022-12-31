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Бибисара Асаубаева: «Я счастлива, что чемпионат мира по шахматам прошел в моей родной стране, в Казахстане, и я оставила «золото» дома!»

18-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева прокомментировала свою победу на чемпионате мира по блицу в Алматы.

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