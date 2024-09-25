Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны «Южный порт»

Жители столицы получат новое общественное пространство 25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о том, что в столице планируется создание зеленой набережной, свободной от автомобильного движения, на месте бывшей промзоны «Южный порт».