💻 В Севастополе начали внедрять искусственный интеллект в агроиндустрию Студенты Севастопольского университета научились распознавать болезни винограда с помощью искусственного интеллекта.
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💻 В Севастополе начали внедрять искусственный интеллект в агроиндустрию Студенты Севастопольского университета научились распознавать болезни винограда с помощью искусственного интеллекта.