«Мастер и Маргарита» в современной Москве: где искать атмосферу романа

Роман «Мастер и Маргарита» был впервые опубликован почти 60 лет назад, но интерес к мистическому тексту не спадает и по сей день: появляются экранизации, переиздания, выставки, подкасты, экскурсии и спектакли.
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