Крым продолжает национализацию имущества украинских олигархов (видео)

Крым продолжает национализацию имущества врагов России. В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому «меджлису», а также квартира Зеленской в Ялте, говорится на официальной странице главы республики Крым Сергея Аксёнова Он поблагодарил председателя Госсовета республики Владимира Константинова и депутатов Парламента за проведенную работу, связанную с национализацией имущества украинских олигархов, отметив, что сегодня национализируются крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартиры.