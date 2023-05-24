ВЕСТИ КРЫМ

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Крым продолжает национализацию имущества украинских олигархов (видео)

Крым продолжает национализацию имущества украинских олигархов (видео)

Крым продолжает национализацию имущества врагов России. В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому «меджлису», а также квартира Зеленской в Ялте, говорится на официальной странице главы республики Крым Сергея Аксёнова Он поблагодарил председателя Госсовета республики Владимира Константинова и депутатов Парламента  за проведенную работу, связанную с национализацией имущества украинских олигархов, отметив, что сегодня национализируются крупные винодельческие предприятия, банковские структуры, квартиры.

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