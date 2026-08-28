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Филипп Киркоров вернул себе идеальную форму

Филипп Киркоров вернул себе идеальную форму

В Казани отгремел конкурс "Новая волна". В столице Татарстана Филипп Киркоров успел погулять по магазинам, встретиться с фанатами, получить в подарок татарскую тюбетейку.

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