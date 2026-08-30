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Царьград

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Крым переходит в режим полуосады: "Нас медленно втягивают в новую Отечественную войну"

Крым переходит в режим полуосады: "Нас медленно втягивают в новую Отечественную войну"

Враг сознательно выбрал тактику не точечных ударов, а системного истощения. Крым – полигон, на котором проверяют, сколько Россия сможет выдерживать постоянное давление.

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