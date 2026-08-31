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Перес помогает Cadillac переманивать специалистов из других команд

Перес помогает Cadillac переманивать специалистов из других командОткрытый источникМексиканский гонщик Серхио Перес рассказал, что участвует в поиске специалистов для дебютировавшей в Формуле 1 команды Cadillac и уже советовал руководству обратить внимание на нескольких кандидатов.

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