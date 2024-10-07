МО РФ: Украина готовит провокацию с химоружием, в которой обвинит Россию

У Министерства обороны РФ есть данные о том, что киевский режим готовит провокацию с химоружием, в которой обвинит Россию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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