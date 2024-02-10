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Тяжелый выход: Асмус превратилась в скандального блогера

Тяжелый выход: Асмус превратилась в скандального блогера

Звезда кинематографа сильно рискует, соглашаясь на новые роли. Кристина Асмус соцсетиЕще недавно Кристину Асмус знали по роли наивного доктора Вари из «Интернов», но за это время фильмография актрисы сильно увеличилась.

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