ЦТАК: КНДР всегда будет вместе с Россией

Северная Корея и Россия всегда будут вместе как союзники. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на поздравление в адрес России с 80-летней годовщиной победы в Великой Отечественной войне со стороны властей КНДР.