ЦТАК: КНДР всегда будет вместе с Россией

Северная Корея и Россия всегда будут вместе как союзники. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на поздравление в адрес России с 80-летней годовщиной победы в Великой Отечественной войне со стороны властей КНДР.
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