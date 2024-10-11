Лавров: В ЕС и НАТО возрождаются «ценности» нацизма

Глава МИД России Сергей Лавров в своем выступлении на 19-м Восточноазиатском саммите обратил внимание на опасное возрождение «нацистских идей» в некоторых странах, входящих в состав Европейского союза и НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии