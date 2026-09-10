Племянник Варнавы, осужденный за мошенничество, о реакции тети на его приговор

Андрей Малахов выпустил новую программу про мошенников в социальных сетях. Также он рассказал о дропперах — одни из их стал племянник Екатерины Варнавы, который в итоге получил срок.
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