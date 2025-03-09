Маск: конфликт закончится, если ввести санкции против украинских олигархов

Американский Илон Маск заявил, что эффективным способом урегулирования ситуации на Украине может стать применение ограничительных мер в отношении наиболее влиятельных представителей украинской бизнес-элиты, особенно тех, кто имеет собственность в княжестве Монако.
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