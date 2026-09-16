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Россельхознадзор уничтожит серию вакцины "Мультикан-8" после гибели собак

Россельхознадзор уничтожит серию вакцины "Мультикан-8" после гибели собак

Как передает РИА Новости, в документе указано: "Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору на основании приказа от 11.

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