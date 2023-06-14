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Эффект домино: названы признаки экономического коллапса образца 2008 года

Эффект домино: названы признаки экономического коллапса образца 2008 года

Эффект домино: названы признаки экономического коллапса образца 2008 года Владислав ВислАмериканский экономист, который успешно предсказал предыдущий финансовый кризис в 2008 году, подтвердил, что есть вероятность новых потрясений в сфере финансов.

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