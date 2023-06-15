Как спасти дачный урожай от природных аномалий, рассказала агроном Иванцова

Как создать идеальные условия для растений на участке Наш эксперт высаживает рассаду в теплые грядки: несколько слоев органики (веток, травы и листьев) и питательный грунт с биогумусом нужно укрыть пленкой и прогреть перед посадкой растений.
Как создать идеальные условия для растений на участке Наш эксперт высаживает рассаду в теплые грядки: несколько слоев органики (веток, травы и листьев) и питательный грунт с биогумусом нужно укрыть пленкой и прогреть перед посадкой растений.
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