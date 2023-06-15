Вечерний Новосибирск

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Как спасти дачный урожай от природных аномалий, рассказала агроном Иванцова

Как спасти дачный урожай от природных аномалий, рассказала агроном Иванцова

Как создать идеальные условия для растений на участке Наш эксперт высаживает рассаду в теплые грядки: несколько слоев органики (веток, травы и листьев) и питательный грунт с биогумусом нужно укрыть пленкой и прогреть перед посадкой растений.

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