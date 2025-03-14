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Царьград

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил воздушную тревогу

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов объявил воздушную тревогу

Губернатор Липецкой области, Игорь Артамонов, сообщил в Telegram, что на территории региона был введен режим воздушной опасности утром в пятницу.

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