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«Колорадо» вырвал победу у «Баффало» (6:5 ОТ), уступая 0:3 и 3:5 по ходу матча. Друэн сравнял счет за 8 секунд до конца 3-го периода

«Колорадо» вырвал победу у «Баффало» (6:5 ОТ), уступая 0:3 и 3:5 по ходу матча. Друэн сравнял счет за 8 секунд до конца 3-го периода

«Эвеланш» одолели «Сэйбрс» в игре регулярного чемпионата НХЛ, отыграв дефицит в 2 шайбы в концовке третьего периода.

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