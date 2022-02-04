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Представитель Госдепа Прайс призвал Украину «к надлежащему использованию» турецкого оружия

Представитель Госдепа Прайс призвал Украину «к надлежащему использованию» турецкого оружия

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя договорённости Украины и Турции о расширении производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), призвал Киев к ответственному применению вооружений.

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