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Татьяна Лебедева: «Считаю, что шансов у нас вернуться мало, пока World Athletics руководит Себастьян Коу»

Олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева считает, что у главы World Athletics Себастьяна Коу есть личный интерес в недопуске россиян.

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