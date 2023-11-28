НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Мерсон о временных удалениях: «Вы убьете игру, это будут худшие 10 минут, которые вы можете представить. А споров станет еще больше. Не надо вводить что-то новое до решения старых проблем»

Мерсон о временных удалениях: «Вы убьете игру, это будут худшие 10 минут, которые вы можете представить. А споров станет еще больше. Не надо вводить что-то новое до решения старых проблем»

«Итак, они хотят ввести временные удаления. Жалкое зрелище. Когда в регби одна команда остается с 14 игроками, вторая может набрать 7-10 очков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх