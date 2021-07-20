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Давидс уволен с поста главного тренера португальского «Ольяненсе»

Давидс уволен с поста главного тренера португальского «Ольяненсе»

Клуб третьей португальской лиги уволил экс-футболиста сборной Нидерландов. Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Нидерландов Эдгар Давидс уволен с должности главного тренера «Ольяненсе», выступающего в третьем дивизионе Португалии, сообщает A Bola.

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