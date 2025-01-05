«Сибирь» мощно начала 2025-й: большинством раскатала лидера Востока

3 гола с 4 попыток! Разговоры о том, что Новосибирская область чуть (по меркам современного хоккея) увеличит финансирование «Сибири», должны были если не взбодрить команду, то хотя бы удержать приподнятое настроение, с которым она встречала Новый год.