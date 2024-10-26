Иран восстановил авиасообщение после израильской атаки

Иран восстановил авиасообщение после ночной атаки со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Джафар Язерлу, его слова передает агентство Fars.
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