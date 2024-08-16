Девушка проигнорировала подругу, которая хотела устроить в ее доме барбекю со своими гостями

Мы, люди, социальные существа, и нам нравится иметь друзей, согласитесь? Но иногда «друзья» на самом деле просто нахлебники, которые хотят использовать ваше время, ресурсы и энергию, чтобы получить что-то бесплатно.
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