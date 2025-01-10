Депутат ГД придумал, как решить проблему с деньгами после праздников

Парламентарий предложил два варианта Аванс необходимо разбивать на две части, чтобы в январе устранить резкие перепады в доходах сотрудников после новогодних праздников, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
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