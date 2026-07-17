Тут такой антикриз на фоне жабогадюкинга в Кукуеве развернули, что прямо любо-дорого. Либеральные западные журналисты бьются в родимчике – «прогрессивный молодой инновационный министр обороны Украины против замшелого, воюющего по советским и российским канонам, Сырского» Изображение: Царьград Оказывается, молодой и прогрессивный министр обороны Федоров пытался очистить украинскую армию от старых советских (российских) элементов и изменить стратегию и тактику ведения войны, перенося ее путем нанесения ударов беспилотниками и баллистикой (которой у хохлов нет) вглубь, на территорию России.