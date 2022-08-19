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Визовые санкции Зеленского сработали наоборот: «Я русская, и это здорово»

Визовые санкции Зеленского сработали наоборот: «Я русская, и это здорово»

Для уехавших из России пора делать отдельную страну Поучительное и забавное зрелище разворачивается на наших глазах: перед жертвами западной пропаганды, рванувшими из страшной России, захлопываются двери «свободного мира», едва не прищемляя им носы.

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