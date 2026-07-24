МАГАТЭ: Запорожская АЭС лишена водоснабжения

Запорожская АЭС лишена водоснабжения. Об этом сообщило МАГАТЭ. «В результате военной активности в Энергодаре и его окрестностях были повреждены объекты местной электросетевой инфраструктуры, что привело к прекращению подачи воды в городе и на территории Запорожской АЭС», - сказано в заявлении.