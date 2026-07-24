Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МАГАТЭ: Запорожская АЭС лишена водоснабжения

МАГАТЭ: Запорожская АЭС лишена водоснабжения

Запорожская АЭС лишена водоснабжения. Об этом сообщило МАГАТЭ. «В результате военной активности в Энергодаре и его окрестностях были повреждены объекты местной электросетевой инфраструктуры, что привело к прекращению подачи воды в городе и на территории Запорожской АЭС», - сказано в заявлении.

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