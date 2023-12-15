Украинские националисты ударили по Донецку ракетами и артиллерией

Донецк подвергся повторному обстрелу со стороны боевиков ВСУ вечером 15 декабря.Согласно информации представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, по городу было выпущено два ракеты РСЗО и четыре снаряда калибра 155 мм.