Моя семья. Счас...
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Не хочу жениться! Жена скажет: мои деньги это мои деньги, а твои деньги – это наши деньги! (с)

Не хочу жениться! Жена скажет: мои деньги это мои деньги, а твои деньги – это наши деньги! (с)

«Если жена получает пятьдесят тысяч рублей и вкладывает в семью сорок тысяч, то и муж, получающий сто пятьдесят тысяч рублей, тоже должен вкладывать в семью сорок тысяч, а сто десять себе оставлять! Вот тогда справедливо будет!» Из комментариев гражданина, не желающего жениться потому, что жена скажет «мое это мое, а твое – это общее» Знаете, согласно народной мудрости есть всего две категории граждан, которых учить – только портить.

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Комментарии
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Сергей С
Дочитал до слов ,что жена более надёжный спутник,вспомнил что по статистике  80%разводов инициируют женщины,а треть детей не от мужа,  и не стал читать эту бредятину дальше))
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9 час.
Виктор Белогорцев
ни треть, а 70% из них 50% женились на РСП
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1 час.

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