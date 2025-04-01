Седокова не признала вину в смерти Яниса Тиммы: «Мне нечего скрывать!»

Певица впервые откровенно высказалась на тему трагедии. Анна Седокова соцсетиПевица Анна Седокова впервые высказалась о критике, которая обрушилась на неё после трагической гибели её экс-супруга — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.