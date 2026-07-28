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Газета.ру

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Депутат Колесник: новые возможности для решения по Украине уже появились

Депутат Колесник: новые возможности для решения по Украине уже появились

Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о готовности России обсуждать идеи, касающиеся урегулирования украинского конфликта, свидетельствуют о появлении новых возможностей в переговорном процессе по решению кризиса на Украине.

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