Депутат Колесник: новые возможности для решения по Украине уже появились

Заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о готовности России обсуждать идеи, касающиеся урегулирования украинского конфликта, свидетельствуют о появлении новых возможностей в переговорном процессе по решению кризиса на Украине.
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