Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Одна из целей спец. операции, которую в РФ никогда не раскроют публично: Достучаться до русских удалось через США

Одна из целей спец. операции, которую в РФ никогда не раскроют публично: Достучаться до русских удалось через США

AFTERSHOCK Владимир Путин и Байден   Разговоры о том, что нам нужно импортозамещение и создание суверенной экономики шли долго.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гамулина
Это было видно в самом начале СВО и принятии решений, что ранее СВО нам не нужно иначе нас задавят. А вообще общество и молодежь прогнило нужна новая идея с октябрятами , чтобы потом знать какая будет молодежь через 10-15 лет. Возможно с обновлёнными мозгами....
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4 час.
Maxim Yushkin
👍 &quot;Не было бы счастья, да несчастье помогло&quot;. &quot;Нас ГРебут- а мы крепчаем!&quot;😉
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
Технологический  прогресс  ,  инновации  стоят  огромных  денег...США  сами  для  себя  немерено  печатают* зеленое  бумажное  золото*  ,  сколько  им надо...Они  могут  легко  и  щедро  финансировать  любые  дорогостоящие  исследования...Словно  *пылесос*  стягивают  к  себе  самых  лучших  инженеров  и  ученых...Мы  не  можем  так  щедро  платить  своим  инженерам  ,  ведь  нам  надо  продать  сырье  ,  чтобы  финансировать  передовые  заводы  и  разработки...И  всё  потому  ,  что  наш  рубль    ПРИВЯЗАН    к  доллару  ,  а  не  наоборот...На  армию  ,  в  России  ,  конечно  ,  деньги  и  инженеры  найдутся...Но  на  развитие  остальной  экономики  денег  не  хватает...  А  еще  воруют.
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3 час.

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