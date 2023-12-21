AFTERSHOCK Владимир Путин и Байден Разговоры о том, что нам нужно импортозамещение и создание суверенной экономики шли долго.
Одна из целей спец. операции, которую в РФ никогда не раскроют публично: Достучаться до русских удалось через США
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гамулина
Это было видно в самом начале СВО и принятии решений, что ранее СВО нам не нужно иначе нас задавят. А вообще общество и молодежь прогнило нужна новая идея с октябрятами , чтобы потом знать какая будет молодежь через 10-15 лет. Возможно с обновлёнными мозгами....
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4 час.
Maxim Yushkin
👍 "Не было бы счастья, да несчастье помогло". "Нас ГРебут- а мы крепчаем!"😉
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
Технологический прогресс , инновации стоят огромных денег...США сами для себя немерено печатают* зеленое бумажное золото* , сколько им надо...Они могут легко и щедро финансировать любые дорогостоящие исследования...Словно *пылесос* стягивают к себе самых лучших инженеров и ученых...Мы не можем так щедро платить своим инженерам , ведь нам надо продать сырье , чтобы финансировать передовые заводы и разработки...И всё потому , что наш рубль ПРИВЯЗАН к доллару , а не наоборот...На армию , в России , конечно , деньги и инженеры найдутся...Но на развитие остальной экономики денег не хватает... А еще воруют.
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3 час.
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