Во Вьетнаме приняли и. о. зампомощника госсекретаря США по вопросам веры

Замминистра внутренних дел Вьетнама Ву Тьиен Тханг принял и. о. заместителя помощника госсекретаря США Эллисон Питерс в ходе визита делегации госдепартамента США во Вьетнам, пишет 31 августа газета вьетнамской Компартии.
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