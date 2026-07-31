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Новости Тамбова

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В Тамбове активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками водоканала

В Тамбове активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками водоканала

В Тамбове вновь активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками водоканала. В "РКС-Тамбов" поступают обращения от граждан, которые сообщают, что неизвестные лица ходят по квартирам, представляются работниками предприятия и предлагают провести поверку приборов учёта воды.

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