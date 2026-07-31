В Тамбове активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками водоканала

В Тамбове вновь активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками водоканала. В "РКС-Тамбов" поступают обращения от граждан, которые сообщают, что неизвестные лица ходят по квартирам, представляются работниками предприятия и предлагают провести поверку приборов учёта воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии