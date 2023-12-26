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Логинова о невыплате взноса в WADA за 2023 год: «Никаких последствий для национальных антидопинговых организаций не предусмотрено. Есть страны, которые годами не платят»

Об этом заявила глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова. 16 декабря стало известно, что WADA пока не получило от России обязательный взнос за 2023 год.

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