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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гвардиол о Мареске: «Идеальный тренер для «Сити», его выбрали не случайно. Нам нужно помочь ему и адаптироваться к новым идеям – понадобится время»

Защитник « Манчестер Сити » Йошко Гвардиол уверен, что клуб выбрал правильного преемника Пепу Гвардиоле в лице Энцо Марески .

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