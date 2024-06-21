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Арестович признал успешность стратегии Путина в конфликте на Украине

Арестович признал успешность стратегии Путина в конфликте на Украине

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов) признал успешность стратегии Владимира Путина в конфликте, призвав задуматься, что произойдет с республикой через полгода.

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АМ
Александр Мартынов
Хитрожопый мужик!
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