Арестович признал успешность стратегии Путина в конфликте на Украине

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в список террористов и экстремистов) признал успешность стратегии Владимира Путина в конфликте, призвав задуматься, что произойдет с республикой через полгода.
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