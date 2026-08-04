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FiNE NEWS

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Четыре страны ЕС отказались критиковать премьер-министра Испании Педро Санчеса из-за миграционного кризиса в Сеуте

Отказ от подписания письма с критикой Педро Санчеса Четыре страны Европейского союза — Ирландия, Франция, Португалия и Люксембург — отказались подписывать совместное письмо лидеров ЕС, в котором критиковался премьер-министр Испании Педро Санчес за его миграционную политику.

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