Четыре страны ЕС отказались критиковать премьер-министра Испании Педро Санчеса из-за миграционного кризиса в Сеуте

Отказ от подписания письма с критикой Педро Санчеса Четыре страны Европейского союза — Ирландия, Франция, Португалия и Люксембург — отказались подписывать совместное письмо лидеров ЕС, в котором критиковался премьер-министр Испании Педро Санчес за его миграционную политику.