ИА Новороссия Коллаж: Царьград Операция НАТО под названием "Вторжение в Курск" стала первой частью задуманной многоходовки.
"Будем рубить коридор через Одесскую область": У русских нервы уже на пределе – надо спасать своих
Комментарии
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ВГ
Вероника Гаврилова
ПМР власти РФ готовы защитить, а вот Курскую область не были готовы. Где гарантия, что в том же положении к примеру Ленинградская область? Нет гарантий, потому что бабло пилят, все не нажрутся.
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4 час.
александр лаптанович
Сколько можно болтать!Рубить!!!
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4 час.
Сергей Oблезов
Все военачальники времен ВОВ в гробах крутятся от такого бездарного руководства армией страны. Одессу несомненно надо было брать первой, чтобы отсечь Украину от снабжения и шансов на диверсии. Приднестровский кризис отпал бы сразу не успев начаться!
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1 час.
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