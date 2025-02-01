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"Будем рубить коридор через Одесскую область": У русских нервы уже на пределе – надо спасать своих

"Будем рубить коридор через Одесскую область": У русских нервы уже на пределе – надо спасать своих

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Комментарии
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ВГ
Вероника Гаврилова
ПМР власти РФ готовы защитить, а вот Курскую область не были готовы. Где гарантия, что в том же положении к примеру Ленинградская область? Нет гарантий, потому что бабло пилят, все не нажрутся.
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4 час.
александр лаптанович
Сколько можно болтать!Рубить!!!
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4 час.
Сергей Oблезов
Все военачальники времен ВОВ в гробах крутятся от такого бездарного руководства армией страны. Одессу несомненно надо было брать первой, чтобы отсечь Украину от снабжения и шансов на диверсии. Приднестровский кризис отпал бы сразу не успев начаться!
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1 час.
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