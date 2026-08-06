Ночные ограничения в аэропортах 6 августа привели к массовым задержкам рейсов

В ряде аэропортов России ночью 6 августа ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Сильнее всего ситуация затронула Геленджик, Сочи и Иваново: рейсы отменяют и задерживают, сообщила Росавиация в мессенджере «Макс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии