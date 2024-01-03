Буякевич: Россия намерена требовать замены руководства ОБСЕ

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что Москва будет вынуждена требовать замены руководства организации из-за отказа генсека Хельги Шмид осудить атаку ВСУ на Белгород.
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