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Буякевич: Россия намерена требовать замены руководства ОБСЕ

Буякевич: Россия намерена требовать замены руководства ОБСЕ

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что Москва будет вынуждена требовать замены руководства организации из-за отказа генсека Хельги Шмид осудить атаку ВСУ на Белгород.

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