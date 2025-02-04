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Посол Степанов: в Канаде наблюдается всплеск антиамериканских настроений

Посол Степанов: в Канаде наблюдается всплеск антиамериканских настроений

Посол России в Оттаве Олег Степанов в эфире программы "Соловьев Live" заявил, что в канадском обществе наблюдается всплеск антиамериканских настроений на фоне угроз президента США Дональда Трампа о присоединении Канады к Соединенным Штатам.

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