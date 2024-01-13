Эксперт предостерег от использования голосовых сообщений

В настоящее время кибер-мошенники активно используют чужие аудиосообщения, чтобы при помощи искусственного интеллекта создавать фэйковые сообщения и с помощью их вымогать деньги, сообщил агентству эксперт Ваге Закарян .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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