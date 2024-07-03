В Калужской области мужчина предстал перед судом за распространение наркотиков

53-летний уроженец Курганской области предстал перед судом за покушение на распространение более 30 килограммов наркотиков и получил суровое наказание53-летний уроженец Курганской области предстал перед судом за покушение на распространение более 30 килограммов наркотиков и получил суровое наказание.