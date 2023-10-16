МИД: РФ готова на зеркальные меры, если США разместят РСМД в Европе

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков выступил с заявлением, что российская сторона готова принять зеркальные меры в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии