МИД: РФ готова на зеркальные меры, если США разместят РСМД в Европе

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков выступил с заявлением, что российская сторона готова принять зеркальные меры в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.